Jan Reif leitet das Lagardère Sports-Team Bayer 04 Leverkusen

Jan Reif, 40, übernimmt ab März 2018 die Leitung des Lagardère Sports-Teams bei Bayer 04 Leverkusen und verantwortet damit die Vermarktung der Werkself. Er berichtet direkt an Hendrik Schiphorst, Executive Vice President Football Germany. Reif folgt auf Christoph Wortmann, der die Sportrechteagentur nach 13 Jahren verlässt.

Der gebürtige Wiesbadener Reif arbeitete zuvor bei der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG als Head of Special Clients mit Fokus auf den Sportbereich. Von 2013 bis 2017 hatte er als Head of Football die Leitung des Teams Football beim Pay TV-Sender inne. Zudem bringt Reif bereits Erfahrung in der Clubvermarktung bei Lagardère Sports mit: Von 2007 bis 2010 war er bei Sportfive unter anderem als Director of Sales im Team des 1. FC Nürnberg tätig.