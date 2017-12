%%%Verlegerin Inken Boyens vertritt die Zeitungsverleger im ZDF-Fernsehrat%%%

Inken Boyens, 53, Verlegerin der 'Dithmarscher Landeszeitung' in Heide (Boyens Medien GmbH & Co. KG), vertritt den in Berlin ansässigen Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ab sofort im Fernsehrat des ZDF. Sie ist seit August 2017 Vorsitzende des Verbandes der Zeitungsverlage Norddeutschland. Damit endet eine über einjährige Hängepartie bei der Besetzung dieses Postens im ZF Fernsehrat.

Das ZDF wollte den bisherigen Repräsentanten der Zeitungsverleger im Fernsehrat, Valdo Lehari jr., 64 ('Reutlinger General-Anzeiger'), nicht länger akzeptieren, weil dessen Tätigkeit im Verwaltungsrat des privaten Hörfunksenders Antenne 1 gegen den neuen ZDF-Staatsvertrag verstoße (nb 39/2017). Die Zeitungsverleger, so deren Sprecherin Anja Pasquay, halten die neue Kompatibiltätsregelung "weiterhin für politisch unangemessen und rechtlich angreifbar".