Neue Healthcare-Agentur der Hirschen Group holt Tony Sommer



Tony Sommer bringt 15 Jahre Erfahrung in der Healthcare-Kommunikation mit (Foto: Hirschen Group)

Im Januar 2018 startet die neue Kommunikationsmarke der Hirschen Group für den Gesundheitsbereich. Als Managing Director steht Karin Reichl fest, die ab Januar an Bord sein wird (hier mehr). Zum 1. Dezember bereits startete Tony Sommer als Business Unit Director Healthcare. Sie bereitet den Aufbau dieses Angebots an der Schnittstelle von consumer-orientierter Kommunikationsexpertise, Wissenschaft sowie Rx- und OTC-Kommunikation vor. Sommer kommt von MedServation, Hamburg, und war davor bei pluspool und TWBA tätig, wo sie mit Reichl schon zusammengearbeitet hatte.

"Die Hirschen Group steht seit jeher für unkonventionelle Kommunikation und Mut zum Außergewöhnlichen. Ich glaube, dass dieser Spirit genau das ist, was der Healthcare-Bereich jetzt braucht. Ich bin sicher, dass die Kombination aus Kreativität, Innovation und medizinischem Know-how optimal ist. Darüber hinaus werden wir die Zusammenarbeit mit führenden Experten im Bereich unterschiedlicher Indikationen weiter ausbauen, weil wir auf diese Weise ganz nah an den tatsächlichen Bedürfnissen der Zielgruppe sind", beschreibt Tony Sommer ihre Motivation für ihren Einstieg bei den Hirschen.

Sommer ist seit über 15 Jahren in der Healthcare-Kommunikation tätig. Neben Strategie und Beratung arbeitet sie im Medizinjournalismus, wo sie mit internationalen Meinungsbildnern in Kontakt steht. Insgesamt hat sie bislang rund 500 Sonderpublikationen für Facharztmagazine geschrieben und darüber hinaus in den vergangenen Jahren ihre Expertise in der digitalen Transformation des Gesundheitswesens ausgebaut.

