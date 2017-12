%%%Ex-IGEDO-Marketing-Chefin Ines Cont verstärkt Lottmann PR%%%

Die Mode-Expertin Ines Cont verstärkt seit kurzem das Team der Düsseldorf Agentur Lottmann PR. Sie bringt ein fast 30-jähriges Know-how in Sachen Mode-Kommunikation und -Marketing mit - unter anderem als Mediaplanerin der Modemedia Werbeagentur, als Event-Managerin bei der IGEDO, als selbständige PR- und Event-Beraterin sowie als Head of Communications bei der IGEDO (bis Herbst 2016).

Bei der 2002 von Anja Lottmann und Thomas J. Hartmann (einst Berater bei BDO in Düsseldorf) gegründeten PR-Agentur Lottmann PR mit Stammsitz in Düsseldorf und Niederlassung in Berlin wird Ines Cont vor allem die Kundschaft aus dem Fashion-Sektor betreuen.