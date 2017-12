%%%UNICEPTA erweitert die Geschäftsführung%%%



Theres Essmann und Sebastian Rohwer grüßen nun als UNICEPTA-Geschäftsführer - (Foto: UNICEPTA)

Bei der Media-Intelligence-Gruppe UNICEPTA mit Stammsitz in Köln gibt es seit kurzem eine fünfköpfige Geschäftsführung. Neu in der GF sind Theres Essmann und Sebastian Rohwer. Gemeinsam mit Oliver Minasso, Claas Sandrock und Georg Stahl führen sie die Agentur-Gruppe mit 700 Beschäftigten und Niederlassungen in Berlin, Washington, Shanghai und Krakau.

"Die größere Geschäftsführung spiegelt einerseits unser starkes Wachstum wider – vor allem aber auch unsere Absicht, inhaltlich und technologisch künftig noch mehr innovative Services für unsere Kunden anzubieten", erklärt UNICEPTA-Geschäftsführer Georg Stahl. "Sie sollen noch besser von den Chancen der Digitalisierung der Medien und der Kommunikation profitieren und eine noch intensivere, persönliche Unterstützung in Anspruch nehmen können."

Theres Essmann stellt fest: "Unsere Kunden fragen uns zunehmend auch als Partner bei beratungsintensiven und technologisch getriebenen Change-Prozessen im Kommunikationsmanagement an. Daher ist es ein logischer Schritt, die Bereiche Client Development und Technology & Content Management in der Geschäftsführung abzubilden."

Theres Essmann arbeitet seit 2008 bei UNICEPTA. Unter der Verantwortung der ehemaligen Cision-Geschäftsführerin hat sich das Unternehmen zum führenden Anbieter für globale Medien-Analysen entwickelt. Seit 2016 verantwortet sie zudem den neu gegründeten Bereich Client Development, der die Betreuung der Kunden in bereichsübergreifenden Kunden-Teams sicherstellt.

Sebastian Rohwer ist mit UNICEPTA von der Pike auf vertraut. Seit 2005 hat er alle Stationen vom Project Manager über den Teamleiter bis zum Chef des Geschäftsbereichs Media Monitoring durchlaufen. Als Geschäftsführer für Technology & Content Management kümmert er sich um die technologische Weiterentwicklung und das Digital Consulting von UNICEPTA.