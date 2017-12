%%%Scholz & Friends verstärkt sich international mit Catherine Gaudry %%%

Scholz & Friends holt die Digitalexpertin Catherine Gaudry nach Hamburg. Die 36-Jährige gebürtige Kanadierin kommt von der Berliner Kreativagentur KKLD*, wo sie als Management Supervisor große Kunden der Agentur betreute. Bei Scholz & Friends soll sie als International Business Director die internationale Leistungsfähigkeit der Agentur weiter ausbauen und die Beratungsführung ergänzen. Ein Fokus ihrer Tätigkeit wird dabei auf den Gebieten Innovation und Digitalisierung liegen.





"Catherine begeistert durch innovative Impulse und unkonventionelle Perspektiven", erklärt Percy Smend, Managing Partner bei Scholz & Friends. "Sie ist jemand, der sich gerade auf nicht abgetretenen Pfaden besonders wohl fühlt und hat ein gutes Gespür für internationale Innovationen. Damit ist sie eine weitere Top-Besetzung für die nächste Führungsgeneration unserer Agenturgruppe."







Bei KKLD* war Gaudry während ihrer fünfjährigen Tätigkeit u.a. mitverantwortlich für die Neupositionierung der Automarke Mini und die Betreuung des Schweizer Luxusuhrenherstellers Baume & Mercier. Sie absolvierte berufsbegleitend den Executive MBA in International Business an der ESCP Europe und erhielt für ihr Engagement zur Förderung von Frauen sowie den Einsatz für Diversität und Geschlechter-Gleichstellung das "Women in Leaderhip"-Stipendium.