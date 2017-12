%%%HSE24 ernennt Peter Breiling zum Marketingleiter%%%

Peter Breiling, 36, leitet ab dem 1. Januar 2018 den Bereich Marketing des Omnichannel-Retailers HSE24 in Ismaning. Breiling folgt auf Birgit Henrich, die das Unternehmen bereits Ende vergangenen Jahres verlassen hat. In seiner Position verantwortet der Diplom-Betriebswirt künftig die Führung und Weiterentwicklung der Unternehmensmarke. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt dabei auf der Konzeption und Umsetzung integrierter Omnichannel-Kampagnen. Breiling berichtet direkt an Bernd Meyer, Bereichsleiter Marketing & Creation und Mitglied der Geschäftsleitung bei HSE24.

Zuletzt war Breilig bei Meetic Central Europe in München tätig, wo er als Head of Marketing den Markenauftritt von Dating-Portalen wie LoveScout24 und Neu.de in der DACH-Region verantwortete. Davor arbeitete Breiling für Amazon Instant Video und steuerte die Markeneinführung des Video-on-Demand-Angebots in Deutschland. Seine Karriere startete der gebürtige Münchner bei der Payback GmbH in der bayerischen Landeshauptstadt.