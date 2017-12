%%%York von Heimburg zum President International IDG Communications berufen %%%

York von Heimburg, Vorstand der IDG Communications Media AG in München, ist mit sofortiger Wirkung zum President International IDG Communications (IDGC) berufen worden. Diese Position gab es in dem weltweit tätigen US-Unternehmen bislang nicht. Damit ist York von Heimburg neben seinen Aufgaben als CEO und President von IDG Communications Media AG in Deutschland zusätzlich für alle IDG eigenen Ländergesellschaften und die Länder, in denen Lizenzausgaben verlegt werden, verantwortlich - insgesamt über 90 Länder inklusive China.