Angela Reipschläger wird Head of Marketing bei Condé Nast

Angela Reipschläger, 43, übernimmt im Januar 2018 die neu geschaffene Position des Head of Marketing bei Condé Nast Deutschland. Bislang war sie als Marketing Director für 'Glamour' und 'myself' verantwortlich. Künftig wird sie die Markenstrategie, Marketingkommunikation sowie das Eventmarketing aller in München ansässigen Condé Nast-Marken ('Vogue', 'Glamour', GQ, AD) leiten.

Reipschläger kam 2013 von Vision Media zu Condé Nast, wo sie das Gesamtmarketing für Titel wie 'Madame', 'L'Officiel Hommes' und 'Jolie' leitete. Zuvor war sie beim Axel Springer Mediahouse München als Leiterin des Sales-Departments 'Promotion' für Titel wie 'Maxim', 'Mädchen', 'Popcorn' und 'Rolling Stone' tätig.