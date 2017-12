%%%Gasag AG ernennt Gerhard Holtmeier zum neuen Vorstandsvorsitzenden %%%

Dr. Gerhard Holtmeier, 54, wird neuer Vorstandsvorsitzender der Gasag AG in Berlin. Das teilte der Aufsichtsrat des Energiedienstleisters nach einer Sitzung mit. Holtmeier folgt damit zum 1. April 2018 auf Vera Gäde-Butzlaff, die Ende Februar in den Ruhestand geht. Der Jurist soll die Transformation des Unternehmens vom reinen Netzbetreiber und Gasversorger hin zu einem breit aufgestellten Energieerzeuger und -dienstleister vorantreiben.

Seit 2010 war Holtmeier als Vorstand beim Energie- und Wasserdienstleister Thüga AG in München tätig. Von 2007 bis 2009 gehörte er dem Vorstand der Leipziger Verbundnetz Gas AG (VNG) an und verantwortete das Ressort Gasverkauf und Technik. Holtmeier begann seine Karriere im Jahr 1992 bei der Ruhrgas AG in Essen.