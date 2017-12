%%%oddity verstärkt sich mit Tatjana Enneking und Sepp Baumeister%%%



Neu bei oddity: Tanja Enneking und Sepp Baumeister (Foto: oddity)

Die Stuttgarter Digital-Agentur oddity wächst: Mit Sepp Baumeister und Tatjana Enneking holt der Dienstleister zwei neue Kollegen an Bord. Als Creative Director Concept leitet Baumeister ab sofort das Konzeptionsteam der Unit S1 und verantwortet die Neukundenakquise. Aktuell betreut die Unit Kunden wie Fein, Mercedes-Benz, Festo und Schneider Schreibgeräte. Enneking übernimmt in ihrer neuen Position als Director Account Management neben der operativen Betreuung und strategischen Beratung der Agenturkunden auch die Koordination und Umsetzung von Digital-Projekten und -Kampagnen sowie die Budgetverwaltung. Beide berichten direkt an Geschäftsführer Frank Boegner.

Baumeister stammt ursprünglich aus Houston, Texas, und kommt von der Personalmarketingagentur Territory Embrace, Gütersloh. Dort baute er als Head of Strategy die Kreation auf und trieb die Strategieentwicklung voran. Davor machte der 51-Jährige Station bei Wunderman, München, wo er als Creative Director den kreativen Output sowie die Entwicklung und Umsetzung von internationalen Kampagnen verantwortete. Außerdem führte Baumeister als Executive Creative Director die Kreation und Kunden der Dialogmarketing-Agentur Pepper, ebenfalls München, und baute das Neukundengeschäft aus. Pepper ging später im Agenturnetzwerk Iris Worldwide auf.

Enneking arbeitete zuletzt bei der Kosmetik-Marke Yves Rocher. Am Stuttgarter Standort übernahm sie als Team Manager Online Marketing die personelle und fachliche Leitung und steuerte die gesamten Online-Marketing-Aktivitäten mit Fokus auf die Neukundengewinnung in der DACH-Region. Ihre Karriere begann die 30-Jährige bei eprofessional, Hamburg. In ihrer Position als Account Manager betreute Enneking dort mehr als vier Jahre lang nationale und internationale Kunden.