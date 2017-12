%%%Guillaume de Posch tritt als Co-CEO der RTL Group zurück%%%

Guillaume de Posch wird auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 1. Januar 2018 als Co-CEO der RTL Group zurücktreten wird. Bert Habets wird das Unternehmen in Zukunft als alleiniger CEO führen. Elmar Heggen bleibt Finanzvorstand der RTL Group und übernimmt zusätzlich die Position des Deputy CEO.

Guillaume de Posch hat sich entschieden, als Co-CEO der RTL Group zurückzutreten, wird aber weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats der RTL Group bleiben. Bert Habets, der am 19. April 2017 zum Co-CEO der RTL Group berufen wurde, wird das Unternehmen in Zukunft als alleiniger CEO führen und damit die übergeordnete Verantwortung für die Strategie und das Tagesgeschäft der RTL Group übernehmen. Bert Habets ist seit 1999 für die RTL Group tätig und wurde 2001 zum Chief Financial Officer von RTL Nederland berufen. Als CEO von RTL Nederland (2008 bis 2017) verwandelte Bert Habets das Unternehmen von einer traditionellen Senderfamilie in ein breit aufgestelltes Medien- und Unterhaltungsunternehmen.