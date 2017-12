%%%Dr. Volker Breid wechselt zur FAZ%%%

Dr. Volker Breid, vormals Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart, wechselt zum 1. Februar 2018 zur Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Vom 1. April 2018 an übernimmt er als Geschäftsführer (COO) die Verantwortung für die Bereiche Professional Publishing, strategische Unternehmensentwicklung, Finanzen und Controlling, Personal, Recht, Unternehmens-IT und interne Services der FAZ GmbH sowie für die Frankfurter Societät (inkl. Societäts-Druckerei). Er folgt damit auf Burkhard Petzold, der in die Geschäftsführung der Fazit-Stiftung eintreten wird. Zukünftig werden Thomas Lindner (Vorsitzender der Geschäftsführung), dessen Vertrag gerade vorzeitig verlängert wurde, und Dr. Volker Breid die FAZ GmbH gemeinsam verantworten. Die Führung der Frankfurter Societät GmbH wird in den Händen von Volker Breid und Oliver Rohloff liegen.

Die beiden neuen FAZ-GFs kennen sich bestens aus gemeinsamen Tagen bei Gruner + Jahr, wo sie lange Jahre im Verlagsmanagement aktiv waren.