%%%Quirin Privatbank: Matthias Meusel grüßt offiziell als Chief Marketing Officer%%%

Matthias Meusel, seit Juli 2017 Interims-Marketingdirektor bei der Quirin Privatbank AG in Berlin, avanciert per Anfang 2018 ganz offiziell zum Chief Marketing Officer. In dieser Funktion verantwortet er die Kommunikation der Mutter-Marke Quirin Privatbank und der digitalen Geldanlage quirion.

Bereits im Oktober 2017 startete Meusel mit dem Schauspieler Ulrich Tukur und der Kampagne „Tukur fragt“ einen neuen Auftritt der Quirin Privatbank. Die Kampagne besteht unter anderem aus vier Filmen, in denen sich Tukur kritische Fragen zu seiner finanziellen Zukunft stellt. Der Markenauftritt wird Anfang nächsten Jahres mit einem neuen Film fortgeführt.

Zu Meusels Verantwortungsbereich gehört ab sofort auch der Marken-Relaunch der digitalen Geldanlage quirion. Geplant ist eine neue Kampagne im Frühjahr 2018. Diese soll das innovative Fintech aus dem Hause Quirin Privatbank vor allem bei jüngeren Menschen als neue und intelligente Geldanlage bekannter machen. quirion verfolgt, genau wie die Quirin Privatbank, das Prinzip der komplett unabhängigen und provisionsfreien Anlageberatung.

Aktuell führt Meusel einen Agentur-Pitch für die Betreuung beider Marken durch.

Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank: "Wir freuen uns sehr, dass wir Matthias für diese neu geschaffene Position gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Erfahrungen in der Markenführung sowohl die Quirin Privatbank als auch quirion noch stärker nach vorn bringen wird."

Zuvor war Matthias Meusel Managing Director von Grey Berlin, verantwortete als CMO das Marketing von mobile.de und war u. a. bei Coca-Cola und Vodafone.