%%%Styria Media Group mit verändertem Vorstand%%%

Bei der Styria Media Group AG mit Stammsitz in Graz hat der Aufsichtsrat am gestrigen Dienstag getagt und die Verträge von Markus Mair, Vorsitzender des Vorstandes, und von Kurt Kribitz, Mitglied des Vorstandes, um jeweils fünf Jahre verlängert. Der Vertrag des Langzeit-Vorstandes Klaus Schweighöfer (gehört dem Styria-Vorstand seit 2005 an) hingegen läuft er Ende 2017 aus. Als neuer dritter Vorstand wird Bernhard Kiener im Mai 2018 zur Styria wechseln. Er kommt von der Ventrex Automotive GmbH, wo er als GF tätig war.

Klaus Schweighöfer bleibt der Styria erhalten - ab Januar 2018 wird er als Geschäftsführer der Styria Media International GmbH für sämtliche Auslandsaktivitäten verantwortlich sein.