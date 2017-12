%%%SinnerSchrader verstärkt Geschäftsführung mit Peggy Hutchinson%%%



v.l.: Thomas Dyckhoff, Holger Blank, Dr. Axel Averdung, Jürgen Alker, Peggy Hutchinson, Dr. Lars Finke, Martin Gassner, Matthias Schrader (Bild: SinnerSchrader)

Die Digitalagentur SinnerSchrader erweitert ihr Management Board: Peggy Hutchinson, bisher Head of Resources und am Hamburger Standort tätig, steigt mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsführung auf. Die 46-Jährige verantwortet das neugeschaffene Ressort "People & Culture" und wird in dieser Position die Weiterentwicklung der Studiokultur in den verschiedenen Standorten von SinnerSchrader, das Thema Diversität sowie die Integration von Accenture Interactive vorantreiben. Sie berichtet direkt an CEO Matthias Schrader.





Hutchinson hat in den letzten sechs Jahren den HR-Bereich bei SinnerSchrader geleitet und weiterentwickelt. Die studierte Soziologin verfügt über eine breite 20-jährige Berufserfahrung in den Bereichen HR Management, Team Development und Change Management - u.a. als selbstständige Beraterin und Trainerin sowie als Personalreferentin beim Pharmakonzern Astra Zeneca, der Gauss Enterprise AG und der Expo Hannover.





"Wir freuen uns sehr, mit Peggy den Bereich 'People & Culture' deutlich stärken zu können", sagt Matthias Schrader. "In den kommenden Jahren wird nationales sowie internationales Recruitment noch stärker der Kern unserer Arbeit sein, damit wir für alle Aufgaben der Entwicklung transformationaler Services und Produkte gerüstet sind."





Der Rahmen für gute und professionelle Arbeit mit den richtigen Menschen an den richtigen Plätzen sei bereits gesetzt, erklärt Hutchinson. "Unser Ziel ist es, die SinnerSchrader Studiokultur zu pflegen, unseren Mitarbeitern weiterhin eine berufliche Heimat zu bieten und neue, vielfältige Talente am Markt zu finden, die von ihrer DNA zu uns passen."