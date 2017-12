%%%Dr. Andreas Siefke verlässt Bissinger plus%%%

Dr. Andreas Siefke verlässt Ende dieses Jahres die Agentur für Corporate Publishing und Content Marketing Bissinger plus, die er 2013 gemeinsam mit Manfred Bissinger und Kim Alexandra Notz gegründet hat. Das berichtet das Portal cp-monitor.de (gehört zum New Business Verlag). Gleichzeitig verlässt er auch die Geschäftsführung von KNSK und trennt sich von seinen Anteilen an beiden Hamburger Agenturen.

Siefke sagt: „Dieser Schritt ist für mich angesichts der Neuausrichtung der Agenturgruppe und der Gesellschafterstruktur der geplanten Holding unvermeidlich."

KNSK und Bissinger plus werden unter einer neuen Holding zusammengefasst.