%%%Nielsen-Sports-Manager Dr. Jan Lehmann wird Vorstand beim Bundesligisten Mainz 05%%%

Dr. Jan Lehmann tritt zum 1. Feb. 2018 als kaufmännischer Vorstand beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 an. Der Aufsichtsrat hat sich nach der Prüfung von über 30 Profilen von infrage kommenden Managern einstimmig für den 47-jährigen Finanz- und Marketing-Experten entschieden, der bis dato als Deutschland-Geschäftsführer und CEO der DACH-Region beim Mafo-Unternehmen Nielsen Sports unter Vertrag steht. Davor war er fast sechs Jahre in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) tätig. Dort verantwortete er als Direktor Strategisches Marketing & Produktmanagement das Medienprodukt Bundesliga, entwickelte die Medienrechte weiter und leitete das weltweite strategische Marketing. Vor seinem Engagement bei der DFL arbeitete Lehmann als Associate Director bei Infront Sports & Media in Zug (Schweiz) und als Unternehmensberater bei McKinsey & Company in Köln. Dr. Lehmann wird zusammen mit Sport-Vorstand Rouven Schröder den hauptamtlichen Vorstand bei Mainz 05 bilden.

"Ich möchte meine vielfältigen Erfahrungen sowohl aus dem Fußball als auch aus Unternehmen außerhalb der Sportbranche einbringen. Das Sportgeschäft verändert sich wie viele Branchen derzeit rasant. Die Chancen, die sich zum Beispiel aus der Digitalisierung ergeben, möchte ich für den Verein nutzbar machen und mithelfen, den 1. FSV Mainz 05 für die Zukunft professionell aufzustellen", erklärt Lehmann. "Die Voraussetzungen dafür sind sehr gut, denn in Mainz haben die Fans und die Verantwortlichen über viele Jahre eine ganz besondere Marke mit den 05ern aufgebaut. Diese Marke sollten wir weiterentwickeln, ohne dabei die Identität des Vereins aufzugeben."

Der Aufsichtsratsvorsitzende Detlev Höhne erläutert die Entscheidung pro Lehmann: "Wir haben einen hauptamtlichen Vorstand gesucht und gefunden, der durch seine Ausbildung und Berufserfahrung das kaufmännische Spektrum eines Bundesligisten vom Finanz- bis zum Marketingbereich abdeckt. Mit Rouven Schröder und Dr. Jan Lehmann verfügt der Verein nun erstmals über eine professionelle Doppelspitze. Wir sind überzeugt davon, damit für die Zukunft gut aufgestellt zu sein."