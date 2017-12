%%%Christian Inatowitz, Geschäftsführer von pilot Berlin, sagt ade%%%

Christian Inatowitz, Geschäftsführer von pilot Berlin, räumt zum Jahresende seinen Posten. Er verabschiedet sich in einer Mail an Kunden, Partner und Freunde mit folgenden Worten: "Meine Arbeit hier ist getan, ich blicke mit Stolz und Zufriedenheit auf pilot Berlin als eine gut etablierte und vernetzte Fullservice-Agentur mit mittlerweile 30 Mitarbeitern und Kunden im gesamten Bundesgebiet. Ich gehe im besten Einvernehmen."

Er hatte seinen Job von zehn Jahren als Gründungsgeschäftsführer angetreten. Nach dem Jahrzehnt sei es an der Zeit, noch einmal etwas Neues in Angriff zu nehmen. Was das sein wird, werde sich noch zeigen. "Sicher werde ich in der 'Szene' bleiben." Inatowitz fährt fort: "Die Agentur weiß ich in den besten Händen: Als gleichberechtigte Geschäftsleiter übernehmen Natascha Heydorn – seit zehn Jahren bei pilot – und Thomas Nowack, der seit 2012 bei uns ist. Beide haben wie ich den Job Mediaplaner von der Pike auf gelernt und werden pilot Berlin kontinuierlich weiterentwickeln."