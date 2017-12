%%%Bauer Advertising: Ilona Kelemen-Rehm und Frank Fröhling steigen in die GL auf%%%

Bei Bauer Advertising, der Vermarktungseinheit der Bauer Media Group, stehen zum Jahres-Wechsel Veränderungen an der Spitze an. Ilona Kelemen-Rehm, 51, und Frank Fröhling, 45 rücken in die Geschäftsleitung auf. Se folgen auf Helma Spieker, die das Haus per Ende 2017 verlässt und zur Jahreszeiten-Tochter Brand Media zurückkehrt.

Ilona Kelemen-Rehm, die nach Stationen bei Burda und dem Jahreszeiten Verlag 2002 von falkemedia aus Kiel zur Bauer Media Group kam, wird in ihrer neuen Position als Marketing-Direktorin für die Mehrzahl er Branchen-Teams sowie für die Bereiche Marketing, Research und Digital zuständig sein. Bis dato ist sie Gesamtanzeigenleiterin Food.

Frank Fröhling kam 1999 vom Bastei-Verlag zu Bauer nach Hamburg und startete als Account Manager. 2006 übernahm er die Büro-Leitung Süd. Vor fünf Jahren übernahm er von Joachim Seipp die Leitung des neugeschaffenen Bereichs Pharma Sales. I)n seiner neuen Position als Verkaufsdirektor wird er auch weiterhin als Direktor den Bereich Pharma Sales verantworten.

"Mit Ilona Kelemen-Rehm und Frank Fröhling rücken langjährige und sehr erfahrene Kollegen nach, die beide in ihren Bereichen außergewöhnlich erfolgreich Lösungen für unsere Kunden entwickelt haben. Ich bedaure es sehr, dass Helma Spieker uns verlässt und möchte mich ganz herzlich bei ihr für ihren enormen Beitrag zu unserem Erfolg und ihre äußerst engagierte Arbeit bedanken", erklärt Dirk Wiedenmann, Geschäftsleiter Bauer Advertising.