%%%iCrossing Deutschland beruft Dr. Kai Brinckmeier zum Head of Strategy Consulting %%%

Dr. Kai Brinckmeier übernimmt zum 1. Dezember 2017 die Position des Head of Strategy Consulting bei iCrossing Deutschland, München. In dieser Funktion berichtet er direkt an Dirk Thum, Geschäftsführer der iCrossing GmbH. Brinckmeiers Hauptaufgabe ist es, die Kunden von iCrossing Deutschland im Sinne eines holistischen, datengetriebenen Marketing-Ansatzes strategisch zu beraten. Des Weiteren wird Brinckmeier die Vertriebsaktivitäten von iCrossing Deutschland verstärken.



Als Business Development Manager und Vertriebsstratege bringt Brinckmeier mehrjähriges nationales wie internationales Know-how in den Bereichen datengetriebenes Marketing, strategische Partnerschaften und Customer Relationship Management mit ein. Darüber hinaus besitzt er Kompetenzen im Bereich von Technologielösungen sowie im Consulting. Der promovierte Kommunikationswissenschaftler und Politologe mit Forschungsschwerpunkt Digitale Kommunikation in Journalismus und Marketing (Abschluss: summa cum laude), begann seine wissenschaftliche Laufbahn an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Hier steuerte er unter anderem operativ ein Projekt inklusive Veröffentlichung zum Thema Funktionsweise und Ergebnisqualität unterschiedlicher Suchmaschinen (2002). Zudem übernahm er verschiedene Referententätigkeiten an wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland. Es folgten weitere berufliche Stationen als Business Development Manager bei der Comarch AG, einem IT-Dienstleister und Software-Entwickler mit Sitz in München, sowie als Senior Sales Executive bei der Loyalty Partner Solution GmbH, einem Tochterunternehmen der American Express, ebenfalls mit Sitz in München. Im Anschluss arbeitete Brinckmeier als Business Partner Manager beim Lösungsanbieter für Cross-Channel Marketing Experian Deutschland GmbH (heute: Cheetah Digital Germany GmbH), wo er zuletzt als Team Lead Business Partner Management für die gesamte DACH-Region verantwortlich zeichnete.