%%%McCann und Niclas Wagner gehen getrennte Wege%%%

Nach zweieinhalb Jahren verlässt Niclas Wagner, Head of Strategy bei McCann, die Interpublic Group-Agentur mit Zentrale in Frankfurt zum Februar 2018 und kehrt an seinen Wohnort Hamburg zurück. Die Entscheidung hatte er bereits Anfang August getroffen. Er wird sich auf die Familie konzentrieren und freiberuflich weiterarbeiten. Vor McCann war Wagner bei FCB als Global Planning Director für alle Beiersdorf Marken verantwortlich. Stationen davor waren Interone Worldwide und Razorfish.

"Uns ist gelungen, McCann ein neues Fundament für die strategische Arbeit zu geben. Das ging nur mit Spaß an der Arbeit, einem tollen Team und mehr als hundertprozentigem Einsatz. Das war freudvoll und erfüllend, aber nun möchte ich meinen Fokus von der Karriere auf die Familie verlagern", sagt Wagner. Ruber Iglesias, CEO bei McCann Worldgroup, dazu: "Niclas und sein Team haben auf einer Vielzahl von Kunden hervorragende Arbeit geleistet und die Kernkompetenzen sowie die Vernetzung unserer Agenturen McCann und MRM McCann entscheidend gestärkt. Ich respektiere seine Entscheidung und hoffe, dass sich die Wege in Zukunft noch häufig kreuzen werden."

McCann etablierte kürzlich mit der Einstellung von Alison Segar für Januar 2018 als Strategie-Chefin (CSO) von McCann Worldgroup Deutschland eine übergreifende Leitung für diesen Bereich in Deutschland.