%%%Jens Huwald seigt bei Wilde & Partner ein%%%

Die auf Tourismus spezialisierte Münchner Agentur Wilde & Partner bekommt im März 2018 einen neuen geschäftsführenden Gesellschafter: Jens Huwald, seit zwölf Jahren bei der Bayern Tourismus Marketing GmbH aktiv und davon immerhin sechs Jahre als GF, ebenfalls mit Sitz in München. Das berichtet die new-business-Schwester Public Marketing.

Jesn Huwald, der Germanistik und Literatur an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf studierte, kennt sich im PR-Agentur aus. Nachdem er gut zwei Jahre als Pressesprecher bei der Brauerei Schlösser in Düsseldorf aktiv war, wechselte er im Oktober 2000 als Account Manager zur PR-Agentur WeberShandwick nach München. Ende 22 verlies Jens Huwald die Interpublic-Tochter und heuerte für gut zwei Jahre als PR-Consultant bei der Omnicom-Tochter Pleon in München an. In seiner Eigenschaft als GF der Bayern Tourismus Marketing GmbH ist Jens Huwald auch Mitglied im Präsidium der Bundesverbandes der deutschen Toursmuswirtschaft.