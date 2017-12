%%%A.T. Kearney: Dr. Matthias Witzemann und Dr. Sebastian Schoemann werden Partner%%%

Bei der Unternehmensberatung A.T. Kearney wird der Schwerpunkt "Digitale Transformation" durch die Berufung zweier neuer Partner gestärkt. Dr. Matthias Witzemann, seit über 16 Jahren für A.T. Kearney tätig, und Dr. Sebastian Schoemann, seit neuen Jahren bei A.T. Kearney, grüßen jetzt als Partner. Dr. Witzemann gilt als Experte für digitale Prozesse im Bereich Energie-Unternehmen, Dr. Schoemann ist vorrangig in den Bereichen Automobil, High-Tech und Konsumgüter aktiv.

"Ich freue mich, dass wir mit der Ernennung von Dr. Matthias Witzemann und Dr. Sebastian Schoemann zu Partnern unsere Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation weiter ausbauen", kommentiert Dr. Martin Eisenhut, A.T. Kearney Zentraleuropachef. "Beide sind nicht nur anerkannte Experten in ihren Arbeitsfeldern, sondern verfügen auch über langjährige Beratungserfahrung bei A.T. Kearney in der Region Zentraleuropa und darüber hinaus."