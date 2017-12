%%%MullenLowe Profero: Global CEO verlässt die Agentur nach 20 Jahren%%%

Wayne Arnold, weltweiter CEO der Digital-Agentur MullenLowe Profero , hört zum 25. März 2018 bei der Interpublic -Tochter auf. Vor 20 Jahren gründerte Arnold zusammen mit seinem Bruder Daryl die Agentur Profero in London.In einer Zeitspanne von 15 Jahren expandierten die beiden Brüder in die Asia-Pazifik-Region und eröffneten Standorte in Peking, Shanghai, Singapur, Toyko, Seoul und Sydney. 2013 zog Wayne Arnold von New York nach Singapur und wurde einer der zwei globalen CEOs in der Region. Ein Jahr später verkauften die Brüder ihre Agentur-Gruppe Profero an die Agentur Lowe und 2015 fusionierte die Agentur-Holding Interpublic Mullen und Lowe zu MullenLowe.Wayne Arnold gab in einem Statement bekannt, dass er nach dem 25. März 2018 ein 10 monatiges Sabaticcal einlegen wird, um seine beruflichen Perspektiven neu zu ordnen. Sein Rücktritt steht im Zusammenhang mit der Bekanntgabe, dass Aaron Retikopf, MullenLowe Profero Amerika-CEO und Group New York President, neuer weltweiter Chairman wird. Zudem wird Ben Mooney, ehemaliger Sales Director bei Publicis.Sapient, als weltweiter Head of Business Transformations zu MullenLowe Profero wechseln.