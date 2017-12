%%%Oliver Handlos kehrt als Kreativ-Chef von Scholz & Friends aus New York zurück%%%

Die Commarco-Tochter Scholz & Friends erweitert ihre Kreativ-Geschäftsführung um Oliver Handlos. Ab Januar wird er Managing Director von des Berliner Büros und Partner der Agenturgruppe. Handlos machte sich bereits auf dem US-Markt einen Namen: Er leitete Kreationsteams bei BBDO New York, Grey New York und zuletzt als Executive Creative Director bei KBS+ New York für BMW.



An der Seite von Matthias Spaetgens, Partner und CCO, und Robert Krause, Geschäftsführer Kreation, wird er die kreative Leitung des Berliner Standorts übernehmen. Aber auch standortübergreifend überträgt Scholz & Friends Handlos kreative Verantwortung für Kunden der Agenturgruppe. Der Neuzugang arbeitete mehrere Jahre für BBDO New York und als Lead Creative Director für Grey New York. Zudem eröffnete er Grey Berlin. Zuvor arbeitete er für Philipp und Keuntje, Jung von Matt und von 2007 bis 2010 als Unit Creative Director bei Scholz & Friends Berlin. Mit 25 Cannes-Löwen gilt Oliver Handlos als einer der erfolgreichsten Kreativen weltweit. 2015 gewann er für Grey Berlin Deutschlands einzigen Cannes Grand Prix mit 'The Berlin Wall of Sound' für SoundCloud. Zuletzt holte er 2016 für P&G Pantene mit 'DadDo' einen goldenen Löwen in Cannes.



"Es gibt wenige Kreative von seinem Kaliber. Die langjährige Erfahrung, die er aus New York mitbringt, wird unsere Agentur auf dem Weg der Internationalisierung stärken. Wir freuen uns auf einen Typen, der zu uns passt", so Matthias Spaetgens.



"Berlin ist die internationalste Stadt Kontinentaleuropas und globaler Kreativ-Hub. Hier wird in manchen Ecken genauso viel Englisch gesprochen wie in New York. Wir wollen dieses Potenzial nutzen und Scholz & Friends als globale Marke aus Berlin positionieren, als Lead-Agentur für internationale Kunden", so Oliver Handlos.