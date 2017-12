%%%XING: Schweiz-CEO wechselt ins Car-Sharing%%%

René Maeder, seit 2015 CEO der XING AG in der Schweiz, wechselt ins Car-Sharing-Geschäft und grüßt jetzt als CEO bei der Catch a Car AG, einem Schweizer Anbieter von stationsunabhängigem Car-Sharing mit Sitz in Luzern. Der studierte Informatiker ist seit 20 Jahren im E-Commerce-Business aktiv. Er startete seine berufliche Laufbahn 1995 bei der Agentur Furrer & Partner AG als Team-Leader Creation & Development. 1998 wechselte er zur Pixelpark AG. Über Stationen bei Assai Digital, aseantic AG und der Cablecom GmbH ging er 2009 bei der Ringier-Tochter Scout24 Schweiz AG als Head of JobScout24 an Bord und war anschließend bei Ringier Digital aktiv, ehe er 2015 zu XING ging.

Für Catch a Car bedeutet die Ernennung des 47-Jährigen zum CEO einen weiteren Schritt im Bestreben, mit verantwortungsbewusstem, ressourcenschonendem Handeln die Mobilität in den Städten neu zu definieren. Viviana Buchmann, Präsidentin des Verwaltungsrates von Catch a Car: "Mit René Maeder haben wir einen CEO, der sich auf die Umsetzung von Ideen versteht, die aus den Bedürfnissen unseres modernen Alltags heraus entstanden sind. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Umfeld innovativer Startups ist er der Richtige, das Wachstum von Catch a Car weiter voranzutreiben."

Auch René Maeder freut sich: "Catch a Car ist für mich die Zukunft der urbanen Mobilität. Das Unternehmen verbindet Convenience mit dem übergeordneten Prinzip der umweltentlastenden Sharing Economy. Dieses Potenzial zu seiner vollen Entfaltung zu bringen, ist mir Ansporn und Ziel zugleich."