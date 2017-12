%%%LoeschHundLiepold verstärkt Berliner Büro mit Lars Jeschonnek%%%

Die PR-Agentur LoeschHundLiepold Kommunikation ( LHLK ) verstärkt ihren Berliner Standort mit Lars Jeschonnek. Der 36-Jährige kommt von der ortsansässigen MediaCompany. Hier betreute er neun Jahre lang Kunden wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Auswärtige Amt, den Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung, den Deutschen Caritasverband, die Bill and Melinda Gates Foundation und diverse Berliner Senatsverwaltungen. Seit 2014 verantwortete Jeschonnek die Querschnittsfunktion Konzeption.





Bei LoeschHundLiepold wird er als Seniorberater vor allem Kunden aus dem Bereich Public Sector Communications betreuen. LHLK beschäftigt an den Standorten München und Berlin rund 50 Mitarbeiter. Die 2004 gegründet3e Agentur ist in den Geschäftsbereichen Public-Sector Communications, Corporate Communications und Consumer & Lifestyle PR sowie in der Querschnittsfunktion Digital & Social Media aktiv.