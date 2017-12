%%%WFA holt Erard Gilles als Public Affairs Manager ins Team%%%

Bei der World Federation of Advertisers (WFA) mit Stammsitz in Brüssel ist Erard Gilles als Public Affairs Manager an Bord gegangen. Gilles, der seinen Bachelor an der Rutgers Universtity in New Brunswick/New Jersey/USA und anschließend seinen Master an der Scienes Po in Paris machte, war zuvor knapp drei Jahre bei der Public Affairs-Agentur Brunswick in Brüssel als Account Director aktiv. Der fünfsprachige Gilles (französisch, englisch, deutsch, spanisch und chinesisch) gilt als Experte im Bereich Digital-Aktivitäten, Datenschutz, Online-Plattformen sowie Telekommunikation. Im WFA-Board sitzt übrigens auch Joachim Schütz, seines Zeichens Geschäftsführer der OWM (Organisation Werbungtreibende im Markenverband) in Berlin.