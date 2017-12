%%%Irin Rodatz geht bei Blume PR an Bord%%%

Irin Rodatz, seit Januar 2016 Senior PR-Managerin bei der moebel.de Einrichten & Wohnen AG in Hamburg, geht zurück auf die Agentur-Seite und verstärkt per 1. Januar 2018 das Team der Hamburger Agentur Blume PR. Sie wird bei Blume PR den Bereich Home & Living leiten und Kunden wie Ercol, Gallery M, Magis, Musterring Pamono und Swiss Sense betreuen. Die Werbe-Kauffrau (Bozell Direct Friends in Hamburg) begann ihre PR Laufbahn nach dem Studium an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Anfang 2005 bei Heidi Weimann PR in Hamburg, wo sie für Kunden wie Cabinet Schranksysteme, DuPont Corian, Hans Kaufeld sowie WK Wohnen aktiv war.

Im Frühjahr 2010 ging sie für zwei Jahre als Public Relations Manager zu fashion4home und arbeitete in Berlin und in Shenzen/China. Danach wechselte sie zur Hamburger Agentur Goos Communications und betreute die Etats Häcker Küchen, Rehau sowie Koelnmesse.

Bei Blume PR berichtet sie an die Inhaberin und Geschäftsführerin Monika Brune, die die 1962 gegründete Agentur 1996 von Stella Blume übernommen hat.