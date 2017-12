%%%gkk Dialog Group-Gründer Robert Gräßler übergibt an seine Nachfolger%%%

Generationswechsel zum Jahresbeginn: Robert Gräßler, der 1996 zusammen mit Wolfgang Krug und Harald Kling die gkk DialogGroup GmbH gegründet hat, übergibt den Stab an die nachfolgende Generation. Ab Januar wird das vierköpfige Führungsteam aus Dr. Markus Gräßler (Sprecher der GF), Markus Pöttinger, Maximilian von Kemnitz und Dr. Thomas Müller-Rehkopf die seit 2007 zur Commarco-Gruppe gehörende Agentur managen.





"Nach 21 Jahren im Dialogmarketing kann ich sagen, dass wir mit unserer Mannschaft ein in Deutschland einzigartiges Leistungsportfolio für unsere Kunden geschaffen haben. Gepaart mit unserer familiären Unternehmenskultur und unseren tollen und zum großen Teil langjährigen Kundenbeziehungen ist die Firma sehr gut für die Zukunft aufgestellt, was sie nächstes Jahr mit einem neuen Markenauftritt noch mal unter Beweis stellen wird", sagt Robert Gräßler.





Der gelernte Werbekaufmann hatte die gkk in den Neunzigerjahren von einem Frankfurter Call-Center-Anbieter mit 14 Mitarbeitern zu einer der führenden Full-Service-Dialogmarketing-Agenturen aufgebaut. Zuvor war Gräßler bei der Neckermann Eigenheim GmbH in Frankfurt als Leiter Marketing und Dialogmarketing tätig. Ab 1982 verantwortete er als Client Service Director bei der DMS GmbH (Young & Rubicam Gruppe) die BtoC und BtoB Dialog-Kommunikation. 1989 gründete Gräßler gemeinsam mit Dr. Manfred Heuser und Claus Mayer die Epsilon Data GmbH, 1997 trat er als geschäftsführender Gesellschafter der gkk DialogGroup GmbH bei.





Heute generiert die Agenturgruppe mit über 1.000 Mitarbeitern an vier Standorten Bremen, Hannover, Frankfurt und München rund 40 Millionen Euro Umsatz. Auf der Kundenliste stehen Unternehmen wie BMW, Deka, engelbert strauss, Fressnapf, ING-DiBa, Kia, Lenze, Maserati, Mini, Payback, Regent Lighting, Samsung und Siemens.





Frank-Michael Schmidt, CEO Commarco, erklärt: "Mit Robert Gräßler verlässt ein Vollblutunternehmer, ein Kultur- und Leistungsträger, ein absolut verlässlicher Geschäftspartner und die letzte Persönlichkeit der Namensgeber- und Gründer-Generation die Brücke der gkk. Robert ist einer der Wegbereiter des Telefonmarketings in Deutschland und hat als Gründer von diversen Firmen erfolgreich gezeigt, welches Potenzial im Dialogmarketing steckt. Was mich persönlich immer beeindruckt hat, ist seine Fähigkeit, tragfähige Beziehungen zu Mitarbeitern und Kunden aufzubauen und diese über Jahrzehnte erfolgreich zu entwickeln. Zudem ist es Robert ausgezeichnet gelungen, den Generationswechsel an der Spitze der gkk professionell zu organisieren und dafür zu sorgen, dass sein Lebenswerk in eine erfolgreiche Zukunft geführt wird. Im Namen der Commarco danke ich Robert für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit für unsere Agenturgruppe und wünsche ihm für die Zukunft von Herzen alles Gute."