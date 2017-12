Paperplain verstärkt Geschäftsführung mit Matthias Radscheit

%%%Paperplain verstärkt Geschäftsführung mit Matthias Radscheit %%%

Karsten Kossatz, Gründer und Geschäftsführer der jungen Berliner Kreativagentur Paperplain, holt den Digitalexperten Matthias Radscheit in die Geschäftsführung. Der 31-jährige Informatiker kommt von Pretzlaw Communications - hier hatte er die Digital-Unit geleitet. Bei Paperplain wird Radscheit federführend Programmierung, Online-Inhalte und Social-Media-Auftritte der Kunden betreuen. "Modernes Digital Marketing bedeutet nicht nur Social Media, SEO/SEA und eine Prise Content-Marketing – Techniken wie etwa Chatbots und Machine Learning verändern die Marketing-Landschaft grundlegend, und das schon jetzt. Hier gibt es spannende neue Konzepte für den Handel – egal ob online oder stationär“, so Radscheit.Das 13-köpfige Team der 2013 gegründeten Agentur hat u.a. für die Public Marketing-Gesellschaft Berlin Partner, die Metro Group oder lokale Kunden gearbeitet und freie Projekten wie die Wertekampagne 'Das B' oder 'The Haus' realisiert.







zurück

( ) 21.12.2017

Druckansicht

Artikel empfehlen