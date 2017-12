%%%Philipp Rösler zieht ins Kuratorium der Bertelsmann Stiftung ein%%%

Philipp Rösler, der ehemalige deutsche Vizekanzler und jetzige Vorsitzende der Hainan Cihang Charity Foundation, gehört ab dem 1. Januar 2018 dem Kuratorium der Bertelsmann Stiftung an. Der promovierte Arzt war von 2009 bis 2013 Teil der Bundesregierung, zunächst als Bundesminister für Gesundheit und seit 2011 als Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. Zudem 2011 bis 2013 deutscher Vizekanzler sowie Bundesvorsitzender der FDP.

Nach seiner politischen Karriere wurde Rösler Mitglied des Vorstands und der Geschäftsführung der Stiftung World Economic Forum (WEF) in Cologny. Im Dezember 2017 übernahm er den Posten des ersten Vorstandsvorsitzenden der Hainan Cihang Charity Foundation mit Sitz in New York.