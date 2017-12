%%%Bauer Media Australien: Cornelia Schulze verlässt das Haus%%%

Bei der Bauer Media Group in Australien gibt es weitere Änderungen im Management-Bereich: Cornelia Schulze, seit Anfang 2015 für Bauer in Sydney aktiv und zuletzt General Manager für den Bereich Homes & Food, verlässt laut australischen Fachmedien das Haus. Zuvor hatte bereits der australische Digital-Chef Christian Fricke - wie berichtet - seinen Hut genommen. Wohin es die Diplom-Betriebswirtin Schulze, die 1993 ihren Master an der University of South Carolina machte, beruflich zieht, ist nicht bekannt.

Sie startete ihre Karriere als Trainee 1995 bei der EuroTransportMedia Verlags- und Veranstaltungs GmbH (ETM) in Stuttgart (ein Joint-Venture der Motorpresse, der Dekra und der VF Mediengruppe in Mainz). Bei ETM stieg Cornelia Schulze zur Project Managerin und zur Marketing Managerin auf. 2001 wechselte sie zur Bauer-Gruppe nach Rastatt, wo sie sechs Jahre für die Tochter Pawel Moewig arbeitete. Im Mai 2007 trat sie in die Dienste der Thieme-Gruppe - zunächst als Vice President International Marketing and Sales und ab August 2012 als Senior Vice President Editorial and eProduct Development.

Anfang 2015 kehrte Cornelia Schulze zur Bauer Medi8a Group zurück und über nahm in Sydney die Aufgabe als Publisher für ein Portfolio von 28 Magazinen.