%%%Christian Goedecke wechselt vom Spiegel zum Büro Bardohn%%%

Christian Goedecke, bis Ende 2017 noch Leiter Produktmanagement beim Spiegel-Verlag in Hamburg, wird an dem 2. Januar 2018 als Berater im Büro Bardohn, ebenfalls Hamburg, anzutreffen sein. Der Verlagskaufmann und Diplom-Volkswirt (Uni Hamburg) war insgesamt über elf Jahre beim Spiegel-Verlag zunächst als Leiter Marketing-Services. Im Herbst 2009 stieg er zum Leiter Media-Marketing und Disposition auf, ab Dezember 2015 nahm er für ein gutes Jahr die Position Leiter Objekte ein und dann folgte die Beförderung zm Leiter Produktmanagement.

Goedecke, der sich intensiv bei den Organisationen ag.ma, AGO, VDZ, BVM und BVDW engagierte, begann seine berufliche Laufbahn im Herbst 1997 in der Marketing-Forschung bei Gruner + Jahr in Hamburg. Im herbst 2000 später holte ihn die Axel Springer AG als Leiter Marketing Research an Bord. Nach gut einem Jahr stieg Goedecke zum Leiter Marketing/Vertrieb der Zeitungsgruppe Berlin auf. Im Herbst 2006 kehrte er aus Berlin nach Hamburg zurück und trat in die Dienste des Spiegel-Verlags.