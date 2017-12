%%%Philip Morris: André Sorge steigt zum GF Sales auf%%%

Bei der Philip Morris GmbH (PMG) in Gräfelfing bei München vollzieht sich zum 1. Januar 2018 ein Geschäftsführer-Wechsel im Ressort Verkauf. André Sorge, bis dato Director Conventional Marketing bei dem Zigaretten-Anbieter, folgt auf Axel Schwenn, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Sorge begann seine Karriere 1997 bei Philip Morris in Deutschland und stieg über mehrere Positionen im Verkauf und Marketing bis zum Marketing-Chef für die Benelux-Staaten auf, ehe er als Director Conventional Marketing nach Deutschland zurückkehrte. In seiner neuen Position berichtet er an Markus Essing, den künftigen Vorsitzenden der PMG-Geschäftsführung.

Axel Schwenn, der sich entschlossen hat, den Tabak-Konzern zu verlassen, begann 1993 seine Karriere bei PMG. Er hat als Geschäftsführer Director Sales Deutschland viele neue Impulse gesetzt und den Wandel hin zu einem forschenden High-Tech-Unternehmen mit dem Ziel, potenziell weniger schädliche Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten anzubieten, aktiv mitgestaltet. Stacey Kennedy, Noch-Vorsitzende der Geschäftsführung: "Wir bedauern diesen Entschluss sehr, respektieren aber seinen Wunsch und danken Axel Schwenn herzlich für die geleistete erfolgreiche Arbeit."