Total Deutschland: André Wolf grüßt als neuer Vertriebsleiter Tankkarten

Beim Mineralöl-Konzern Total Deutschland GmbH in Berlin hat André Wolf die Leitung des Tankkarten-Vertriebs übernommen. Der 39-jährige studierte Marketing- und Vertriebs-Ökonom Wolf steht seit 2004 auf der Total-Pay-roll und war zuletzt Marketing-Leiter für den Bereich Schmierstoffe. Der bisherige Tankkarten-Vertriebsmanager Steffen Eckert, 47, wechselte Mitte 2017 innerhalb der Direktion Tankstellen in den Bereich Shop, Food und Service, wo er nun als Marketing-Leiter tätig ist. Steffen Eckert übernahm die Aufgaben von Carsten Nolof, der per 1. Juli 2017 bei Total Deutschland zum Leiter Marketing / Business Development aufgestiegen ist.

29.12.2017

