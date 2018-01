%%%David Briggs wird neuer CEO der Velux Gruppe%%%

David Briggs, 52, ist seit dem 1. Januar 2018 neuer Chef der Velux Gruppe mit Sitz im dänischen Hørsholm. Sein Vorgänger Jørgen Tang-Jensen hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Briggs ist seit 25 Jahren bei dem Hersteller von Dachfenstern, Flachdachfenstern, Tageslicht-Spots, Rollläden und Rollos sowie dem Schwesterunternehmen Altaterra tätig, zuletzt in der Position des Velux Group Senior Vice President for Sales. In dieser Funktion war er Mitglied der Velux Management Group. Davor verantwortete er eine Reihe an Managementpositionen innerhalb der Velux Gruppe, unter anderem als General Manager des Vertriebsunternehmens in Großbritannien. Darüber hinaus war er von Anfang an für den Aufbau des Schwesterunternehmens Altaterra verantwortlich.

Die Velux Gruppe zählt mit mehr als 10.000 Mitarbeitern sowie Produktionsstandorten in elf Ländern und Vertriebsgesellschaften in mehr als 40 Ländern zu den größten Produzenten von Baumaterialien. In Deutschland beschäftigt Velux in Produktion und Vertrieb knapp 1.000 Mitarbeiter. Geschäftsführer am Hauptsitz in Hamburg ist Dr. Sebastian Dresse.