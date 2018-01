%%%Carsten Riemann-Kafsack wechselt in die Geschäftführung von Masterplan Media%%%

Die inhabergeführte Hamburger Media-Agentur masterplan media startet mit einem verstärkten Management ins neue Jahr: Gründer Mathias Drechsel holt den erfahrenen Media-Experten Carsten Riemann-Kafsack zu sich in die Geschäftsführung. Der 39-Jährige kommt von der ortsansässigen JOM Group. Hier hatte er als Geschäftsleiter das Digitalgeschäft betreut. Zuvor war Riemann-Kafsack über 10-Jahre bei pilot Hamburg als Direktor Strategie sowie als Geschäftsleiter der pilot entertainment für die strategische Mediaberatung on- und offline tätig gewesen.





Mit welchen Aufgaben er sich bei masterplan media schwerpunktmäßig beschäftigen wird, erfahren Sie in der kommenden Printausgabe von 'new business', die am 8.1. erscheint.





masterplan media wurde 2013 gegründet und mit einem 12-köpfigen Team Kunden wie Hermes, Polyboy, Bree und die GKL.