%%%Marco Werner wird Chief Digital Officer bei Karstadt%%%

Über Karstadt wurde in jüngster Zeit wieder viel geschrieben. So hat Karstadt-Eigner René Benko 2017 erneut ein Kaufangebot für den Rivalen Kaufhof abgegeben. Bisher ohne Erfolg. Der Warenhauskonzern Karstadt sucht aber weiter nach seinem Weg in die Zukunft und verstärkt nun Management-Team, um die "Weiterentwicklung zu einem vernetzten Marktplatz" voranzutreiben. So wird Marco Werner zum 8. Januar 2018 Chief Digital Officer des zur Signa Retail Group gehörenden Unternehmens und verantwortet in dieser Position sowohl das Online-Geschäft von karstadt.de, als auch das bereits Customer Relationship Management. Werner war zuvor in gleicher Position bei der Tchibo GmbH und bei der Fressnapf Tiernahrungs GmbH tätig. Klaus Haensch, seit 2015 verantwortlich für den Internethandel der Essener Warenhauskette, übernimmt den Leitungsbereich Home, Spielware und Elektro und bleibt für das Online-Warengeschäft insbesondere die weitere Verzahnung des stationären mit dem Online-Einkauf zuständig.

Neu im Team ist zudem Jens Diekmann. Er leitet seit dem 1. Januar das strategische Projektmanagement von Karstadt, das für die Umsetzung der als "Blaue Agenda" bekannte Zukunftsstrategie des Unternehmens verantwortlich ist, und den Bereich Crosschannel. Diekmann kommt von der Douglas GmbH, wo er Direktor für Crosschannel, Digitalisierung und Business Development war. Zuvor war er für die Unternehmensberatung Accenture tätig.

Beide Manager, Werner und Diekmann, berichten an Karstadt-CEO Dr. Stephan Fanderl. Karstadt-CEO Dr. Stephan Fanderl: "Das Ziel bis 2020 ist, das Unternehmen zu einem der stärksten, über alle Vertriebskanäle erfolgreichen Händler in Deutschland zu entwickeln." Dabei scheint er das Unternehmen auf Kurs zu sehen. Man haben in den letzten sechs Monaten nicht nur Chief Operating Officer Claudia Reinery, sondern auch eine große Zahl neuer Mitarbeiter wie eCommerce- und CRM-Experten für uns gewinnen können, so Fanderl. Reinery ist seit September 2017 bei Karstadt Warenhaus als Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsführung tätig, in der sie die Bereiche Einkauf, Vertrieb und Marketing verantwortet.