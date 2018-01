%%%Christoph Hickmann wird Reporter im Hauptstadtbüro des 'Spiegel'%%%

Drei Jahre lang war er bereits Redakteur im Hauptstadtbüro des 'Spiegel', zuständig damals für die SPD, jetzt kehrt Christoph Hickmann (37) zurück an seine alte Wirkungsstätte: Ab 1. April 2018 wird er als Reporter das Team des Berliner Politikressorts verstärken. "Wir freuen uns auf den Heimkehrer Christoph Hickmann, der gleichermaßen hervorragend recherchieren und schreiben kann", sagt 'Spiegel'-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer.



Hickmann, in Oberhausen geboren, schloss 2005 sein Studium der Journalistik und der Politikwissenschaft an den Universitäten in Dortmund und Bochum ab und absolvierte im Anschluss ein Volontariat bei der 'Süddeutschen Zeitung', für die er danach als innenpolitischer Korrespondent aus Frankfurt am Main berichtete. Im Oktober 2009 wechselte er ins 'Spiegel'-Büro nach Berlin. Im September 2012 kehrte Hickmann zur 'SZ' zurück und schrieb aus deren Parlamentsbüro vor allem über Sicherheitspolitik, die Bundeswehr und die SPD. Im November 2016 veröffentlichte Hickmann, gemeinsam mit Daniel Friedrich Sturm, das Buch 'Sigmar Gabriel. Patron und Provokateur'.