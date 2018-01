%%%'Bild' beruft Timo Lokoschat ins Führungsteam %%%

Timo Lokoschat, 38, ergänzt ab sofort das in Berlin sitzende redaktionelle Führungsteam der 'Bild' um Julian Reichelt. In seiner Position als leitender Redakteur bei der Boulevardzeitung soll er unter anderem die redaktionelle Verzahnung der Bezahlangebote zwischen Print und Digital wie insbesondere 'Bild plus' weiterentwickeln.

Lokoschat verantwortete zuletzt als Redaktionsleiter die digitale Abendzeitung 'Spiegel Daily'. Bevor Lokoschat 2016 als leitender Redakteur zum 'Spiegel' nach Hamburg ging, war er ab 2005 erst leitender Redakteur, später stellvertretender Chefredakteur und Politik-Chef bei der 'Münchner Abendzeitung'. Der Absolvent der Deutschen Journalistenschule in München studierte Politik und Geschichte.