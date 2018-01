%%%Swiss Life: Thorsten Wittmeier steigt zum Leiter Marketing und Kommunikation auf%%%

Beim Versicherungsunternehmen Swiss Life Deutschland in Hannover steigt Thorsten Wittmeier, 39, bislang für die Unternehmenskommunikation verantwortlich, zum Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation auf. Der Diplom-Kaufmann, der seine berufliche Laufbahn 2002 im Bereich Investor Relations bei der Cash Life AG in Pullach bei München begann und im Anschluss auch für ein Jahr auf der Pay-roll der Ströer SE stand, arbeitet seit 2011für Swiss Life in Deutschland. Sein neues Amt übernimmt er von Andreas Fischer, der bereits im Sommer 2017 in die GL von Swiss Life Schweiz gewechselt war.

In seiner neuen Position soll Thorsten Wittmann die Abteilungen Marketing, Unternehmenskommunikation, Digital Experience sowie Events und Schulungsveranstaltungen führen. Sein Aufgabengebiet erstreckt sich über die sechs Konzern-Marken Swiss Life, Swiss Life Select, tecis, Horbach, Proventus sowie Swiss Compare.