Cooper Tire ernennt neuen General Manager für die DACH-Region

Michael Lutz ist neuer General Manager für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) bei der Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd. mit Deutschlandsitz in Dreieich bei Frankfurt sein. Lutz berichtet an Jaap van Wessum, Direktor Vertrieb der europäischen Organisation von Cooper. Lutz hatte zuvor eine Reihe verschiedener Aufgaben im Management und Verkauf inne. Unter anderem arbeitete er für Goodyear/Dunlop - davon einige Jahre an der Spitze der Handelsorganisation Premio. Zuletzt war er Managing Direktor von Apollo Vredestein in Deutschland.

Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd. ist ein Tochterunternehmen der Cooper Tire & Rubber Company aus Findlay in Ohio, USA. Der Reifenhersteller stellt ein vollständiges Angebot an Pkw-Reifen und SUV/4x4-Reifen für Sommer- und Wintereinsätze unter den Markennamen Cooper und Avon her. Zum Lieferprogramm zählen auch Motorradreifen der Marke Avon.