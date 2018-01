%%%Martin Breuer wird neuer Geschäftsführer des Pressevertriebs Magdeburg%%%

Der Pressevertrieb Magdeburg GmbH & Co. KG (PVM), Sülzetal, hat Martin Breuer, 62, zum neuen Geschäftsführer ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Bernd Witt, 62, an, der Ende 2017 nach 27 Jahren in dieser Position das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Breuer übernimmt den Posten zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer bei der Buch- und Presse-Großvertrieb Hamburg GmbH & Co. KG (BP).

