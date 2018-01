%%%Daniel Daum und Delphine Messner verlassen G+J-Tochter in Frankreich%%%

Neuordnung im Management: Daniel Daum ist bei der französischen Gruner + Jahr-Tochter Prisma Media als Executive Director der TV-Entertainment-Sparte zurückgetreten. Die Trennung erfolgte laut Verlag im gegenseitigen Einvernehmen. Daum hat seine Aufgaben in Paris zum Jahreswechsel abgegeben. Zur TV-Entertainment-Sparte gehören Titel wie 'Voici', 'VSD', 'Télé-Loisirs', 'Télé 2 Semaines' und 'TV Grandes Chaines' und Digital-Aktivitäten. Rolf Heinz, President von Prisma Media, wird nun zusätzlich Executive Director des Bereichs. Die Leitung der Titel 'Voici' und 'VSD' liegt in der Verantwortung von Pascale Socquet, Executive Director der Frauenmagazin-Sparte. Das Marketing bleibt in der Verantwortung von Julian Marco, Director Marketing und Business Development.

Darüber hinaus wurde jetzt bekannt, dass Delphine Messner, Leiterin Finanzen und Operations bei Prisma Media, ebenfalls das Haus verlassen hat. President Rolf Heinz und David Berrebi, Director Technologie und Kundenmarketing der Gruppe, übernehmen die Aufgaben interimistisch bis zur Klärung der Nachfolge.

