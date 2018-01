%%%Trauer um die frühere BBC-Marketing-Chefin Helen Kellie%%%

Helen Kellie, einer Reihe von TV-Marketern noch gut als globale Marketing-Chefin von BBC Worldwide in Erinnerung, ist am 23. Dezember 2017 in Sydney einem Krebsleiden erlegen. Helen Kellie, die nach ihrem Chemie-Studium am Merton College der Oxford University 1989 ihre berufliche Laufbahn beim FMCG-Konzern Reckitt Benckiser startete, stand von Anfang 2000 bis Spätsommer 212 auf der BBC-Pay-roll - zunächst als Marketing Director bei BBC Great Britain und ab Herbst 2008 als Chief Marketing Officer ei BBC Worldwide. Hier gehörte sie auch dem Executive Board an und verantwortete die gesamte Marketing sowie das Marken-Portfolio weltweit - dazu gehörten u. a. Top Gear, Dr. Who, BBC Earth, BB Knowledge, CBeebies, BBC.com sowie BBC America.

Im Herbst 2012 wanderte sie mit ihrer Familie nach Australien aus und trat als Director Marketing in die Dienste von Special Broadcasting Service (SBS) Australia. Seit Juni 2014 war sie als Chief Content Officer bei SBS in Sydney aktiv.