%%%Twitter: Stephanie Prager rückt zum Head of Global Agency Development auf%%%

Beim Mikro-Blogging-Dienstleister Twitter Inc. ist Stephanie Prager zum Head of Global Agency Development befördert worden. Die frühere Media-Agentur-Managerin arbeitet seit 2013 für Twitter und war bis dato in gleicher Position für den US-Markt zuständig. Sie folgt auf David Roter, der Twitter im Dezember 2017 verlassen hatte, um bei The Players' Tribune künftig die weltweiten Erlöse und Partnerschaften zu managen.

Stephanie Prager wird künftig die weltweiten Twitter-Geschäfte mit den sechs großen Agentur-Holding-Companies (WPP, Omnicom, Publicis, Interpublic, Dentsu Aegis und Havas) verantwortlich sein. Ihr bisherige Position wird nicht neu besetzt.