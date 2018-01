%%%ProSiebenSat.1 SE: Sprecher Merlin Koene ist schon wieder weg%%%

Merlin Koene, der erst am 1. Oktober 2017 sein Amt als Unternehmenssprecher beim Medien-Konzern ProSiebenSat.1 SE mit Sitz in Unterföhring bei München antrat, hat seinen Schreibtisch nach nur drei Monaten per Ende 2017 bereits geräumt. Das berichtet der DWDL-Redakteur Uwe Mantel. Der frühere 47-jährige Unilever-Mann beerbte seinerzeit den langjährigen ProSiebenSat.1-Sprecher Julian Geist. In der Szene heißt es, Koene habe sich beim Krisen-Management in Verbindung mit dem unglücklichen Analysten-Call von Konzern-Chef Thomas Ebeling nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Gegenüber den Analysten hatte Ebeling seine TV-Zuschauer als "ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm" bezeichnet, was letztlich dazu führte, dass er vorzeitig sein Amt aufgibt.

Die Leitung der Unternehmenskommunikation bei P7S1 übernimmt vorerst Stefanie Rupp-Menedetter, bis dato Koenes Stellvertreterin und Leiterin der Abteilung "Kommunikation Unternehmen und Finanzen". Die 36-jährige Rupp-Menedetter, die Mitte Juli 2017 zu P7S1 kam, war zuvor Head of Communications bei Allianz Capital Partners in München.

Bei Unilever hatte der frühere Redakteur Koene (Spiegel-TV und Reuters) seinen Job über acht Jahre hinweg ebenso unauffällig wie kompetent in Hamburg und London erledigt.