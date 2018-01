%%%Ulrike Leßmann übernimmt Einkaufsleitung Spielwaren bei der Mytoys Group%%%

Das in Berlin ansässige E-Commerce-Unternehmen Mytoys Group ernennt Ulrike Leßmann, 46, zum 15. Februar 2018 zur neue Einkaufsleiterin im Bereich Spielwaren. In ihrer Position verantwortet Leßmann insbesondere den strategischen Einkauf und den Ausbau des Spielwarensortiments. Leßmann betreut Team aus 25 Mitarbeitern und berichtet an Dr. Matthias Weidinger, Bereichsleiter Einkauf der Mytoys Group.

Leßmann gehört dem Unternehmen seit 2012 Mitarbeiterin an. In dieser Zeit war sie für den Aufbau der Eigenmarke zuständig. Davor leitete Leßmann den Einkauf der Kindersortimente bei Kidoh in der Verlagsgruppe Weltbild in Augsburg und arbeitete als Einkäuferin für Toys ‘R‘ Us in Köln.